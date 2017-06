WWE Live Lima: estos son los precios de las entradas [VIDEO]

Hace poco se anunció que algunas de las estrellas más conocidas de la WWE estarán en Lima para un evento que promete dejar huella en sus fanáticos más acérrimos. Se trata del WWE Live Lima, el cual se realizará el 30 de noviembre en la Parcela H del Jockey Club del Perú.



Tal como se puede ver en el fanpage de Move Concerts Perú, quienes fueron los responsables de traer a Linkin Park, el show de la WWE en Lima contará con la participación de varios de sus luchadores más conocidos.



Entre estos se encuentran AJ Styles, Randy Orton, Charlotte Flair, Becky Lynch, Naomi, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Jinder Majal, The New Day, The Usos, Tye Dillinger, Sin Cara, Natalya, Carmella, Tamina y varios más que serán anunciados con el pasar de los días. Sin duda, algo que los hinchas de la WWE esperarán con ansias.



Los precios de las entradas para el WWE Live Lima fueron anunciados en un post de Move Concerts Perú. Estos son:



Ringside S/ 750

Campo VIP S/ 500

Palco VIP Occidente / Oriente S/ 360

Palco Occidente / Oriente S/ 230

Tribuna Occidente / Oriente S/ 100

Palco VIP Norte S/ 230

Palco Norte S/ 120

Tribuna Norte S/ 80

Estrado Discapacitados S/ 120



Los clientes de Interbank pueden hacerse de ellas los días 8 y 9 a junio en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. La venta general saldrá el 10 de junio, 25% de descuento con tarjetas del banco mencionado.



