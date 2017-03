Alberto El Patrón venció a Bobby Lashley y ganó el título de Impact Wrestling [VIDEO]

El luchador mexicano Alberto El Patrón (Alberto del Río en WWE) realizó un sorpresivo debut en la empresa de lucha libre Impact Wrestling (Ex TNA) y en su primera lucha derrotó a Bobby Lashley para ganar el campeonato mundial de la empresa.



Alberto El Patrón sorprendió a Bobby Lashley cuando este recordaba que había derrotado a los mejores en Impact: Kurt Angle, Jeff Hardy, Eddie Edwards y hasta al presidente de los Estados Unidos (Donald Trump).



"A mí no me has vencido", le dijo El Patrón y la lucha quedó programada para el final del programa.



El encuentro fue emocionante de principio fin. Tanto Alberto El Patrón como Bobby Lahsley realizaron sus mejores movimientos para darle un espectáculo de calidad al público.



Durante la lucha el árbitro Brian Hebner fue noqueado por Lashley. Por ello fue reemplazado por Brian Stiffler, quien cayó noqueado, esta vez, por El Patrón. Finalmente el mexicano patea en el rostro al 'Superman negro' y luego lo remata con el cinturón de Impact, para coronarse campeón.



Pese a esta gran victoria de Alberto El Patrón, los directivos de TNA le pidieron al mexicano que entregue el cinturón porque su victoria fue controvertida.



Recordemos que Alberto El Patrón formará parte del elenco del evento Imperio Lucha Libre que se realizará en nuestro país, el sábado 25 de marzo, en el coliseo Dibós de San Borja.