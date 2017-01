Brock Lesnar reaparecerá en WWE Monday Night RAW

Brock Lesnar es uno de los grandes favoritos para ganar WWE Royal Rumble de 30 luchadores, sin embargo, rivales como Goldberg y The Undertaker son una amenaza para él. Por ello 'la bestia encarnada' estará en la próxima edición de WWE Monday Night RAW para hablar sobre el próximo evento.



Durante la pasada edición de WWE RAW, fue anunciado el regreso de Brock Lesnar. Sus fans se encuentran a la expectativa para conocer qué piensa el excampeón del UFC sobre sus oponentes.



Recordemos que Brock Lesnar ya ganó el Royal Rumble en el 2003, aunque ya han pasado muchos años de ello, además, ahora tendrá a dos duros enemigos como competidores.



Lesnar buscará vengarse de Goldberg, quien también aseguró su presencia en la Batalla Real. En tanto, The Undertaker también confirmó su presencia en el Royal Rumble.



'La bestia encarnada' fue suspendido por un año para participar en cualquier competencia de deportes por la Comisión Atlética de Nevada, sin embargo esto no afectará su presencia en el Rumble.



WWE Royal Rumble se llevará a cabo el domingo 29 de enero, en el Alamodome de San Antonio, Texas.