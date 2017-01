Goldberg es uno de los grandes favoritos para ganar el WWE Royal Rumble y por ello su aparición en la próxima edición de WWE Monday Night RAW, el lunes 23 de enero, genera gran expectativa.



El anuncio de la presencia de Goldberg se llevó a cabo en la pasada edición de RAW. Se espera que 'el Mito' tenga una confrontación contra algunos de los otros participantes de la batalla de 30 luchadores.



Hasta el momento los luchadores de WWE RAW confirmados para participar en el Royal Rumble son Brock Lesnar, Seth Rollins, Chris Jericho, Braun Strowman, The New Day, Sheamus y Cesaro.



Goldberg mantiene una rivalidad con Lesnar, pero no hay nada confirmado sobre la presencia de 'La Bestia Encarnada' en RAW. Por ello se cree que Bill Goldberg podría tener un intenso careo con Strowman.



La próxima edición de RAW se llevará a cabo el lunes 23 de enero en la arena Quicken Loans de Cleveland, Ohio y será transmitida por Fox Sports 2. (8:00 p.m.)