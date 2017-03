Los Hardy Boyz enviaron mensaje a los fanáticos peruanos [VIDEO]

Son unos de los hermanos más famosos del mundo de la lucha libre y en unos días estarán en Perú. Los Hardy Boyz estarán en el esperado evento Imperio Lucha Libre y a través de un video le enviaron un mensaje a sus fanáticos en el país.



Jeff y Matt Hardy, quienes ahora son conocidos como los 'Broken Hardy', traerán lo mejor de su espectacular lucha a Lima. Ellos se medirán a los equipos formados por el chileno Al Cold y Axl de Perú, además, de los mexicanos Penta Zero y Rey Fenix.



Los Hardy llegarán a nuestro país como los flamantes campeones de la liga Ring of Honor. Ello lograron imponerse a The Young Bucks y así conquistaron los cinturones.



Pero los Hardy Boyz no son las únicas estrellas que llegarán al show Imperio Lucha Libre. Los conocidos Carlito, Alberto El Patrón y Paul London también lucharán en el evento, además, de los mejores luchadores de Sudamérica.



Imperio Lucha Libre se llevará a cabo el sábado 25 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.