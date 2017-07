John Cena hace su regreso a WWE SmackDown Live como agente libre [VIDEO]

Después de varias semanas de ausencia, la superestrella de WWE, John Cena, regresa a WWE SmackDown Live, esta vez como agente libre, es decir con toda la potestad de aparecer en Monday Night RAW.



La última vez que John Cena apareció en WWE fue en Wrestlemania 33, cuando venció junto a Nikki Bella a The Miz y Maryse.



¿Qué tendrá que decir Cena sobre su prolongada ausencia? Y lo que es más importante ¿Cuales son sus objetivos, ahora que está de regreso?



La edición de WWE SmackDown Live de hoy es importante por ser el día de la Independencia de los Estados Unidos y por ello se ha programado una batalla real para determinar al próximo retador del campeón de EE.UU. Kevin Owens.



En tanto, The Usos y The New Day se medirán en una batalla de rap, mientras que la sensual Lana se enfrentará nuevamente a la campeona Naomi, en una lucha válida por el título femenino.



WWE Smack Down Live se llevará a cabo en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona, y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 3, desde las 7 de la noche (hora peruana).