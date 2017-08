John Cena y Roman Reigns se enfrentarán en No Mercy [VIDEO]

John Cena y Roman Reigns se enfrentarán en una lucha de pronóstico reservado en el próximo evento de WWE No Mercy. Ambos contrincantes firmaron el contrato para una de las luchas más esperadas en WWE.



Horas antes del inicio de Monday Night RAW, WWE informó que John Cena y Roman Reigns por fin se enfrentarían, la fecha: el 24 de setiembre en el evento No Mercy.



Durante la emisión del programa de la 'marca roja' se llevó a cabo la firma de contrato, tanto Cena como Reigns mostraron que no se tienen nada de simpatía y se dijeron duros calificativos.

Al momento de la firma, aparecieron Karl Anderson y Luke Gallows para retar a John Cena y Roman Reigns a un combate de lucha en parejas.



El match se llevó a cabo. Cena paso apuros, pero Reigns demostró todo su poder, arrasando con el equipo de los calvos.

Al final del encuentro, Roman Reigns aplicó una devastadora lanza sobre Anderson, mientras que Gallows fue terminado con un 'ajuste de actitud', al mismo tiempo.



La lucha entre John Cena y Roman Reigns se suma al combate pactado entre el campeón universal Brock Lesnar y Braun Strowman en No Mercy.