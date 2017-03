Paul London: "Muchos en la división de peso Crucero de WWE solo están pasando piola" [VIDEO]

Una de las estrellas de la lucha libre mundial que llegará al país para el esperado evento Imperio Lucha Libre es el excampeón en parejas de WWE, Paul London, quien se refirió a la promocionada división de los Cruceros de WWE, entre otros temas.



En un perfecto español, Paul London respondió algunas preguntas de Trome sobre sus recuerdos de Lima y su participación en Imperio Lucha Libre.



¿Paul qué tal el regresó a Perú?

Llegue después de un viaje de trece horas. La verdad hace mucho calor aquí, pero me encanta porque en Los Ángeles está haciendo bastante frío. Tal vez me puedo quedar hasta el día del evento.



¿Cuéntanos sobre el esperado evento Imperio Lucha Libre?

Va a ser un gran evento, con luchadores de todos los países, con Los Hardy (Matt y Jeff), Zack Sabre Jr., Carlito y luchadores sudamericanos. Va a ser un gran evento y haremos de todo para que la gente no nos olvide.



¿Qué recuerdos tienes de tu anterior visita al país?

Me acuerdo que comí el mejor cebiche que he probado en toda mi vida, es que mi tío hace cebiche, pero no es tan bueno. Recuerdo que aquí la gente es muy amable. También quiero ir a la selva, pero no sé, tal vez no regrese.

Paul Londo, excampeón en parejas de WWE



¿Qué opinas de la división de pesos cruceros que se ha implementado en WWE? Tienes muchos conocidos ahí como Brian Kendrick.

Espero que siga, es que no sé si continuará. Tratan de hacer algo diferente, cómo cuando intentaron hacerlo con las Divas, que cambiaban los colores de las cuerdas. No sé si hay los personajes que necesitan los aficionados.



Los luchadores pueden hacer los movimientos y una lucha buenísima, pero si no conectan con el público… La gente está viendo qué todo lo del show cambia de color y ya sabe que es momento de ir a comprar palomitas.



Otra cosa. Creo que los cruceros están felices solo por estar ahí. No preguntan ni hacen nada que pueda incomodar a los jefes por miedo a perder el trabajo.



Aquí le decimos a eso, 'están pasando piola'

¿Pasar Piola?



Sí.

Jajaja. Me gusta, pues ahí están pasando mucho piola.



Paul London, Alberto del Río, Los Hardy, Carlitos y Savio Vega estarán en el esperado evento Imperio Lucha Libre este sábado 25 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.