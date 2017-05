Randy Orton perdió el título de WWE, al caer derrotado ante Jinder Mahal, en la pelea principal del evento WWE Backlash. Orton se descuido por atacar a los Singh brothers y sufrió la 'cobra cluntch slam' de Mahal.



Randy Orton saltó agresivo al ring y no esperó el tañido de la campana para empezar a golpear al novel retador, en busca de retener su título de WWE.



Tras algunos minutos de golpiza de parte de Orton, el encuentro comenzó con Randy como pleno dominador. Mahal apenas podía lograr algunos ataques contra 'The Viper'.



Randy Orton consiguió un terrible superplex desde la tercera esquina y Jinder Mahal apenas sobrevivió al conteo de tres. En su mejor momento del combate, Orton logra aplicar un RKO volador a Mahal, pero los Singh brothers se llevaron a su 'jefe' fuera del ring.



Esto no le gustó nada a Orton, quien arremete contra los hindúes y les infringe un brutal castigo. 'La Vibora' acabó uno a los hermanos Singh.

Pero esta distracción de Randy Orton, le permitió recuperarse del castigo a Jinder Mahal, quien aplicó su llave final la 'Cobra cluntch Slam' para quedarse con el título de WWE.



Una gran victoria de Jinder Mahal, quien consigue este importante logro por primera vez, sorprendiendo al Universo de WWE, que creía en una victoria sencilla de Randy Orton.