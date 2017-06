Randy Orton no pudo recuperar el título de WWE en el evento Money in the Bank, al caer derrotado por Jinder Mahal, debido a la interferencia de los Singh Boys.



Orton quería aprovechar el apoyo del público de St. Louis. su ciudad natal, pero las marrullerías de Mahal y sus dos ayudantes, evitaron la victoria de 'La víbora'.



Como ocurrió en el evento WWE Backlash, Randy Orton comenzó dominando las acciones, incluso estuvo a punto de concretar un rápido RKO.

Jinder Mahal logró deshacerse del dominio de Randy Orton y castigó su pierna derecha. Pese a ello, 'The viper' logra recuperar terreno y le aplica su RKO al campeón de WWE.



Parecía que Randy Orton se iba a llevar la victoria en WWE Money in the Bank, pero los Singh colocan la pierna de Mahal en las cuerdas y lo salvan de la derrota.

El árbitro ordena que los hindúes se vayan a los camerinos, pero esto amenazan al papá de Orton, que se encontraba en la primera fila. Esto desató la ira de Randy que 'destruyó' a los Singh, a punto de RKO's.



Esta distracción fue aprovechada por Jinder Mahal, que tomó a Orton con su llave 'Khalas' para quedarse con la victoria y la primera defensa exitosa de su título de WWE.