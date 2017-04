The Undertaker y su emotivo retiro del ring tras caer en Wrestlemania [VIDEO]

The Undertaker sumó su segunda derrota en Wrestlemania, al caer frente a Roman Reings, en un disputado encuentro. Tras la derrota 'El Taker' realizó un gesto simbólico como adelanto de su retiro.



The Undertaker recibió la lanza más poderosa de Roman Reigns, antes de recibir la cuenta de tres. De esta manera la llamada racha del 'Taker' quedó en 23-2.



Al salir del ring, The Undertaker dejó en el medio del ring su abrigo y su sombrero. Un gesto simbólico tal vez para representar su retiro de los cuadriláteros.

Al parecer la leyenda "THE UNDERTAKER" posiblemente lucho hoy en #Wrestlemania33 por última vez, luego d perder dejo su ropa en el ring 🤔 pic.twitter.com/9dOhDSId2A — MeGustanLosDeportes (@GustanDeportes) 3 de abril de 2017

The Undertaker actualmente tiene 52 años y sería muy difícil volver a verlo en el ring el próximo año, debido a su avanzada edad y su estado físico.



Esta es la segunda derrota que sufre The Undertaker en Wrestlemania. Anteriormente fue vencido por Brock Lesnar en Wrestlemania 30 en el 2014.