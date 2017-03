The Undertaker enfrentará a Roman Reigns en Wrestlemania [VIDEO]

El enfrentamiento entre The Undertaker frente a Roman Reigns en Wrestlemania quedó confirmado por WWE, terminando con todas las especulaciones de quién sería el rival del 'Dead man' en la 'Vitrina de los inmortales.'



Precisamente hace una semana The Undertaker castigó con su 'garra de ultratumba' a Roman Reigns, quien lo había eliminado del Royal Rumble.



The Undertaker ya se encuentra camino al retiro. Por el contrario Roman Reigns es una de las estrellas en ascenso de WWE, aunque no es querido para nada por el público.





The Undertaker vio caer su racha invicta en Wrestlemania frente a Brock Lesnar en el 2014, sin embargo luego de ello derrotó a Bray Wyatt y a Shane McMahon.



Reigns derrotó a Triple H el año pasado y conquistó el título de WWE en Wrestlemania 32, pero un año antes fue dominado por 'La Bestia' Brock Lesnar.



La lucha entre The Undertaker y Roman Reigns se suma a los combates ya anunciados entre Goldberg y Brock Lesnar, además, de Randy Orton versús Bray Wyatt.



Wrestlemania 32 se llevará a cabo el domingo 2 de abril en el Campins World Stadium de Orlando, Florida.