The Undertaker tiene lista 'una tumba' para Roman Reigns en Wrestlemania [VIDEO]

The Undertaker apareció en WWE Monday Night RAW para confrontar a Roman Reigns y le advirtió que tiene preparada 'una tumba' para él, este domingo, cuando se enfrenten en Wrestlemania.



Durante la emisión de WWE Monday Night RAW, Roman Reigns afirmó que el ring de WWE es 'su patio', pero fue sorprendido por The Undertaker, desde la 'pantalla titánica.'



The Undertaker le aseguró a Reigns que su próximo patio sería un cementerio y apareció cavando una tumba con una lápida y el nombre de Roman.



De pronto sonaron las campanas de The Undertaker se apagaron las luces, y en el medio del ring apareció 'El Hombre Muerto.' "En Wrestlemania descansarás en paz", le dijo y la transmisión se fue a comerciales.



Podrá The Undertaker incrementar su marca a 24-1 en Wrestlemania o será Roman Reigns el segundo hombre en detener la racha del 'Dead Man'. Lo sabremos este domingo 2 de abril.