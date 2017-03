The Undertaker reapareció en WWE y le aplicó la garra de ultratumba a Roman Reigns [VIDEO]

The Undertaker reapareció en WWE Monday Night RAW y le aplicó su poderosa 'garra de ultratumba' a Roman Reigns, en un adelanto del esperado combate que sostendrán en Wrestlemania.



En el ring se encontraba 'el monstruo entre hombres' Braun Strowman esperando a Reigns, cuando de pronto sonó la clásica música de The Undertaker.



'El hombre muerto' se dirigió hacia el ring. Strowman se atemorizó ante The Undertaker y prefirió bajar del cuadrilátero antes que desafiar al 'Dead man'.



Ante el retiro de Strowman, The Undertaker se disponía a bajar del ring. En ese momento apareció en escena 'El poder personificado' Roman Reigns y se dirigió al encordado, en medio de pifias.



En medio del momento tenso, The Undertaker tomó a Reigns por el cuello y le aplicó su terrible 'garra de ultratumba' para poner a Roman fuera de combate.



De esta manera el encuentro entre The Undertaker y Roman Reigns va tomando forma para Wrestlemania.