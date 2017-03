Wrestlemania: Esta es la espectacular cartelera del evento más esperado de WWE [FOTOS]

Wrestlemania 33 es el evento más esperado por los fanáticos del Universo de WWE. Por eso los directivos de la empresa han preparado una cartelera de lujo para este domingo en Orlando, Florida.



En esta edición de Wrestremania el título de WWE y el título Universal estarán en juego. La lucha que quizás ha despertado mayor expectativa será el combate entre Goldberg y Brock Lesnar.



El campeón de WWE Bray Wyatt también defenderá su cinturón ante el ganador del Royal Rumble 2017, Randy Orton.

Un clásico de Wrestlemania, The Undertaker, buscará aumentar su racha a 24 -1, cuando enfrente e Roman Reigns.

'El Arquitecto' Seth Rollins reaparecerá en Wrestlemania, luego de no poder participar el año pasado, en busca de su venganza frente a Triple H, en una lucha no sancionada.



AJ Styles participaré en su segundo Wrestlemania, esta vez enfrentando a Shane McMahon, además, la estrella de WWE John Cena hará pareja con Nikki Bella para medirse a The Miz y Maryse.



La campeona de RAW Bayley participará en una lucha fatal de cuatro esquinas ante Charlotte, Sasha Banks y Nia Jax, mientras que la monarca de SmackDown Live, Alexa Bliss, tendrá que defender su título ante todas las luchadoras de la marca azul.





También estarán en disputa los títulos en pareja de RAW y el cinturón de peso crucero, además, un grupo de luchadores ingresará a la batalla real de André 'El Gigante.'



Wrestlemania 33 será transmitida por el canal Fox Action del paquete Fox Premiun (DirecTV, Movistar, Claro), este domingo desde las 6 de la tarde.