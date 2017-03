El conocido cantante Pitbull estará presente este domingo en Wrestlemania para interpretar el tema oficial del evento 'Greenlight', al lado de Flo Rida, LunchMoney Lewis y Stephen Marley.



El intérprete de 'I Know you want me', 'Feel this moment', y 'Give me everything' será el encargado de hacer bailar al público en el Camping Worl Stadium de Orlando, Florida. Este promete ser Wrestlemania inolvidable.



Esta no será la primera vez que Pitbull aparecerá en una transmisión de WWE, antes lo hizo el 2011 en una edición de Monday Night RAW.



Al lado de Pitbull estará el no menos conocido músico, Flo Rida, quien también se presento en Wrestlemania 28. Ellos serán acompañados por LunchMoney Lewis y Stephen Marley.



El kickoff de Wrestlemania 33 comenzará desde las 4 de la tarde del domingo, pero la transmisión para Latinoamérica iniciará a las 6 de la tarde por Fox Action.



Mira el videoclip de Greenlight aquí.