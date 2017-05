El evento de WWE Backlash se llevará a cabo este domingo en Chicago y entre el Universo de WWE existe gran expectativa por ver si el campeón mundial Randy Orton retiene su cinturón o el título pasa a manos del hindú Jinder Mahal.



Por ello en esta nota te contaremos cuales son todos las luchadas pactadas en este nuevo evento de WWE:



- Randy Orton vs. Jinder Mahal por el título de WWE.- 'La víbora' pondrá en disputa su cinturón de campeón mundial ante el bravo luchador hindú que a sorprendido a todos los fans desde que llegó a SmackDown Live.



- Kevin Owens vs. AJ Styles por el Título de los Estados Unidos.- 'El nuevo rostro de América' recuperó con mucho esfuerzo el título de USA con una victoria sobre Chris Jericho, sin embargo ahora la tendrá difícil ante el preferido del universo de WWE AJ Styles.



El máximo depredador de la @WWE quiere acabar con la ira del Maharaja.



¿Quién ganará en #WWEBacklash?



🔁 Randy Orton

❤️ Jinder Mahal pic.twitter.com/LNA3qdw2ye — FOX Premium (@FOXPremiumLat) 12 de mayo de 2017

- Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler.- La súper estrella japonesa ingreso a la plana mayor de WWE y en Backlash se medirá al experimentado 'rubio de la florida'.



- The Usos vs. Breezango.- Tyler Breeze y Fandango sorprendieron al convertirse en los nuevos retadores a los títulos en pareja de SmackDown Live, pero aún es pronto para saber si están a la altura de los campeones The Usos.

WWE Backlash también nos traerá un combate femenino en equipos entre Charlotte, Naomi y Becky Lynch contra Carmella, Natalya y Tamina, además, Sami Zayn se medirá a Baron Corbin, entre otras luchas.



WWE Backlash se llevará a cabo este domingo en la Allstate Arena de Chicago y será transmitido para toda Latinoamérica a través de Fox Action del paquete Fox Premiun a las 7 de la noche (hora peruana).