The New Day conquistó los campeonatos en pareja de WWE SmackDown Live, al imponerse a The Usos, en el combate que abrió la cartelera del evento de WWE Battleground.



Esta vez Xavier Woods y Kofi Kingston participaron en la lucha. Big-E quedó al margen de la lucha, pero acompañó a su equipo afuera del ring.



The Usos se lanzaron desde las esquinas al mismo tiempo, pero Xavier Wood se salió del camino y Kofi Kingsnton le conectó su patada a Jimmy Uso.



El momento fue aprovechado por Xavier Woods para lanzarse con un codazo volador sobre Jimmy, para lograr así la cuenta de tres.



Gran victoria de The New Day. Se espera que el trío converse los campeonatos por un largo tiempo, así como lo hicieron hace unos meses, antes de la división de marcas.