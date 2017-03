Big Cass y Enzo Amore buscarán llegar a Wrestlemania como retadores de los campeones en pareja Luke Gallows y Karl Anderson, sin embargo primero tendrán que derrotar a Sheamus y Cesaro, esta noche en WWE Monday Night RAW (hoy a las 8:00 p.m. Fox Sports 2)

​

La pareja formada por Big Cass y Enzo Amore ha ganado mucha popularidad en el Universo de la WWE en los últimos meses, sin embargo el 'gigante' y 'el rubio de la cresta' todavía no han podido ganar ningún cinturón de WWE.



Por el contrario Sheamus y Cesaro ya fueron campeones en pareja de WWE Monday Night RAW, venciendo nada menos que a The New Day, el equipo con el reinado más largo de los títulos en pareja más largo de la historia de WWE (483).



En esta edición de WWE Monday Night RAW también sabremos cuál es la reacción de 'El Perro Grande' Roman Reigns tras ser víctima de la 'Garra de Ultratumba' de The Undertaker.



Para esta noche también se espera una declaración de Brock Lesnar sobre su lucha con Goldberg, además, tendremos más luces sobre la participación de Seth Rollins en WWE Wrestlemania.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo esta noche en la Arena Joe Louis de Detroit y será trasmitido para Latinoamérica por Fox Sports 2 (8:00 p.m.).