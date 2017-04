Los ataques de Braun Strowman contra Roman Reigns continuaron y esta vez pasaron el limite de lo imaginable en WWE Monday Night RAW. Esta vez Strowman levantó la ambulancia en la que Reigns era retirado a un hospital.



Roman Reigns brindaba una entrevista a Michael Cole sobre su victoria en Wrestlemania, cuando sorpresivamente apareció 'El monstruo entre hombres' y lo atacó brutalmente.



'El imperio romano' fue azotado contra puertas de metal, objetos de utelería y el suelo por Strowman.

Pero el ataque de Braun Strowman no quedó ahí. Cuando Roman Reigns era retirado en una camilla volvió a ser atacado cobardemente por 'el monstruo entre hombres.'



El salvajismo de Braun Strowman no quedó ahí. Una vez que Roman Reigns fue introducido en una ambulancia para ser llevado a un centro médico, nuevamente Strowman lo atacó y terminó su venganza levantando en peso la ambulancia y dejando que caiga de lado.



Un ataque terrible que demuestra la fuerza bruta de Braun Strowman, que no termina de ensañarse con Roman Reigns.