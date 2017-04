WWE: Bray Wyatt salva a The Miz de paliza y luego le aplica su 'Hermana Abigail' [VIDEO]

'El devorador de mundos' Bray Wyatt hizo otra atemorizante aparición en WWE Monday Night RAW y salvó a The Miz de una paliza que sufría a manos de de Chris Jericho y Dean Ambrose, aunque después lo castigó con su llave 'Hermana Abigail.'



The Miz fue programado para una lucha en parejas ante Chris Jericho y Dean Ambrose, pero ningún luchador quiso hacer equipo con él.



Finn Bálor, Heath Slater y Curtis Axel fueron algunos de los luchadores que se rehusaron a acompañar a The Miz.

Por ello el combate inició con Chris Jericho y Dean Ambrose castigando con una dominante paliza a 'la súper estrella de cine.' 'El medio lunático' había llevado a la mesa de transmisión a The Miz, cuando apareció Wyatt.



El líder de la Familia Wyatt puso fuera de combate a Dean Ambrose e hizo lo mismo con Jericho, pero cuando The Miz quiso celebrar con él, también recibió su 'Hermana Abigail' de castigo.



Con esta muestra de su poder, Bray Wyatt se encuentra listo para intentar recuperar el título de WWE, cuando enfrente a Randy Orton este domingo en el evento Payback.