WWE: Dean Ambrose cayó ante Bray Wyatt por acción de The Miz [VIDEO]

El campeón Intercontinental Dean Ambrose cayó a manos de Bray Wyatt en WWE Monday Night RAW, debido a la acción de The Miz, quien precisamente será su rival por el cinturón el próximo lunes.



La lucha entre Dean Ambrose y Bray Wyatt fue pactada por el co-gerente general de WWE Monday Night RAW por esta noche, The Miz.



El encuentro fue muy parejo con momentos de dominio del 'medio lunático' y del 'devorador del mundos' de WWE.

Pero la paridad en el combate se terminó cuando entró en acción, The Miz, quien acompañado por la bella Maryse, distrajo la atención de Dean Ambrose.



The Miz tomó el cinturón Intercontinental y golpeo a Ambrose para dejarlo a merced de Wyatt. El líder de la familia Wyatt no perdió el tiempo y le aplicó su conocida llave 'La hermana Abigail' y así ganar el combate.



Acabada la lucha, The Miz se ensañó con Ambrose con el fin de lastimarlo y llegue en mal estado a la pelea por el título Intercontinental que sostendrán la próxima semana en WWE Monday Night RAW.