Dean Ambrose venció a The Miz en una 'lucha de leñadores' y retuvo su campeonato Intercontinental, en la pelea principal del WWE SmackDown Live, previo al Royal Rumble del domingo.



The Miz le había exigido al gerente general de WWE SmackDown Live, Daniel Bryan, una lucha sin descalificación ante Dean Ambrose, pero el dueño del 'Movimiento del Sí' dispuso una lucha de leñadores.



El enfrentamiento entre Dean Ambrose y The Miz estuvo cargado de emociones. Cada vez que uno era sacado del ring, las estrellas de WWE SmackDown Live los atacaban en su función de 'leñadores'.

En un momento que Dean Ambrose se encontraba afuera, fue atacado por Baron Corbin, pero el 'medio lunático' supo defenderse.



En venganza por el ataque, Corbin interfirió en la lucha, atacando a Ambrose en el centro del ring. Todo los 'leñadores' también subieron al ensogado.

Después de unos momentos de caos, Dean Ambrose logró aplicarle a The Miz su llave Dirty Deeds, para derrotarlo y conservar su título intercontinental.



Con este triunfo el ex The Shield quedó listo para el Royal Rumble de este domingo, en el Alomodome de San Antonio, Texas.