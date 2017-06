Dean Ambrose perdió el título Intercontinental de WWE, al caer derrotado ante The Miz en la lucha inicial del evento Extreme Rules, realizado en Baltimore, Maryland.



La lucha comenzó con Dean Ambrose cauteloso de no ser eliminado de la lucha, ya que de ocurrir esta posibilidad iba a perder el título Intercontinental de WWE.



Esta situación fue aprovechada por The Miz, quien en todo momento buscó que el referí elimine a Dean Ambrose.

Ambrose logró sacudirse del dominio de The Miz, pero Maryse interfirió y el árbitro finalmente tuvo que obligarla a irse tras bastidores.



Este momento fue aprovechado por The Miz para empujar a su rival contra el referí, quien pensó que el ex Shiel lo atacó intencionalmente y se disponía a eliminarlo.



En ese momento de confusión The Miz le aplicó la llave 'rompecráneos' a Dean Ambrose para quedarse con la victoria y el título Intercontinental.