WWE: Finn Bálor venció a The Miz con su Coup de Grace [VIDEO]

Tal vez Finn Bálor no sea el retador del campeón Intercontinental Dean Ambrose, pero al menos tuvo un consuelo al vencer a The Miz, en la edición de WWE Monday Night RAW realizada en Londres.



El encuentro fue dominado por Bálor, sin embargo The Miz siempre sacaba sus trucos y malas artes para intentar de llevarse la victoria.



En un momento de confusión, The Miz empujó a Finn Bálor contra el árbitro y en su papel temporal de co-gerente general de WWE Monday Night RAW, decidió terminar el combate y quedarse con la victoria.



Parecía que The Miz se saldría con la suya, pero el otro co-gerente de RAW, Dean Ambrose, dispuso la reanudación del combate y que Marise vaya a los vestidores.



Sin poder alistar sus artimañas, Finn Bálor dominó a The Miz para terminarlo con su movimiento Coup de Grace.