WWE Great Balls of Fire: Alexa Bliss cayó ante Sasha Banks, pero retuvo su título [VIDEO]

Alexa Bliss nuevamente se valió de trucos sucios para retener su título de campeona de WWE Monday Night RAW, esta vez frente a Sasha Banks, en el evento WWE Great Balls of Fire.



Al verse superada por Sasha Banks e incluso sobrevivir a un 'ajuste de cuentas', Alexa Bliss prefirió quedarse fuera del ring y perder por no regresar antes de la cuenta de diez.



Con ello Alexa Bliss perdió su combate en WWE Great Balls of Fire, pero no su título, ya que por reglamente debería ser derrotada por rendición o conteo de tres en el ring.



Esto motivó la ira de Sasha Banks, quien atacó por la espalda a Alexa Bliss cuando de retiraba del ring. 'La jefa' se lanzó con un rodillazo volador sobre la rubia, dejándola lastimada.



Tras este polémico resultado, veremos que decide el gerente general de WWE Monday Night RAW Kurt Angle, sobre la situación de Alexa Bliss.