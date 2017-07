Los mejores luchadores de WWE Monday Night RAW se medirán en el esperado evento Great Balls of Fire, que tendrá como encuentro principal la disputa entre el campeón Universal Brock Lesnar y el retador Samoa Joe.



Para esta ocasión WWE ha preparado una gran cartelera en Great Balls of Fire, pues no solo tendremos al mano a mano entre el imponente Brock Lesnar ante el 'destructor' Samoa Joe, sino un combate de ambulancia entre Roman Reigns y Braun Strowman.



En otra de las luchas principales de WWE Great Balls of Fire, dos de los preferidos del público: Seth Rollins tendrá un mano a mano con el 'devorador de mundos' Bray Wyatt.

En WWE Great Balls of Fire, la campeona de Monday Night RAW, Alexa Bliss, se medirá a 'La Jefa' Sasha Banks, en otra lucha que promete 'sacar chispas'.



Minutos antes, los Hardy Boyz buscarán recuperar los títulos en pareja ante Sheamus y Cesaro, además, el monarca de 'los Cruceros' Neville tendrá al frente al nipón Akira Tozawa.



En WWE Great Balls of Fire, el rubio Enzo Amore tendrá la gran ocasión de desquitarse del cruel ataque que le propinó Big Cass. Este evento de WWE se llevará a cabo el domingo en Dallas, Texas y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action.