WWE Great Balls of Fire: Dean Ambrose cayó ante The Miz [VIDEO]

The Miz volvió a vencer a Dean Ambrose y así retuvo el Título Intercontinental en el evento WWE Great Balls of Fire.



Esta vez, The Miz contó con el apoyo de Curtis Alex y Bo Dallas, además, de la compañía de su esposa Maryse.



La superioridad numérica fue demasiada para The Miz, quien al final logró aplicar un 'rompecráneos' a Dean Ambrose, para así quedarse con la victoria.

Nuevamente Dean Ambrose cae ante The Miz. Este lunes sabremos si continuará en búsqueda del título Intercontinental o si The Miz enfrentará a otro oponente.