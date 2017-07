Muchas de las más grandes estrellas de WWE, como Brock Lesnar, Seth Rollins y Roman Reigns, participarán en grandes luchas en el evento Great Balls of Fire. Para que no te pierdas esta presentación, aquí en Trome.pe te contamos, cuándo, dónde y cómo ver este eventazo.



WWE Great Balls of Fire se llevará a cabo este domingo en el American Airlines Center de Dallas, Texas desde las 6 de la tarde en Pago Por Evento en los Estados Unidos.



En Latinoamérica la transmisión de WWE Great Balls of Fire estará a cargo del canal Fox Action (787 de Movistar, 1561 de DirecTV y 332 de Claro), del paquete Fox Premium.



En la lucha principal de WWE Great Balls of Fire, Brock Lesnar pondrá en disputa su cinturón de campeón Universal ante 'El Destructor' Samoa Joe.



En tanto, en otras de las luchas muy esperados por los aficionados, Roman Reigns se medirá a Braun Strowman en una lucha en ambulancias y Seth Rollins verá acción ante 'el devorador de mundos' Bray Wyatt.