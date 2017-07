Los Hardy Boyz no pudieron celebrar en WWE Great Balls of Fire, al caer derrotados ante Sheamus y Cesaro en un 'Iron man Match', válido por los títulos en pareja de WWE Monday Night RAW.



El encuentro comenzó muy mal para los Hardy. Apenas a los 16 segundos, Matt recibió una súper patada de Sheamus y la cuenta comenzó con una caída para los campeones.



Jeff Hardy fue el siguiente en recibir castigo. El rubio recibió Super White Noise de los rudos y sufrió la segunda caída de su equipo.



Los Hardy Boyz se recuperan y Matt logra un Twist of Fate, para lograr su primera caída y el encuentro va 2 a 1 a favor de los campeones.



Lamentablemente para los favoritos del Universo de WWE, Matt Hardy es azotado contra el poste y no puede retornar al ring, antes de la cuenta de 10. El encuentro va 3-1 a favor de los rudos.



Jeff Hardy logra un pequeño split sobre Cesaro y descuenta el marcador a 3-2. Minutos después Matt hace un Twist of fate a Sheamus y la cuenta se empate 3 a 3.



Los Hardy Boyz buscan la victoria. Jeff se lanza con su Swanton Bomb sobre Sheamus, pero no es el hombre legal. Llega rápido Cesaro y cubre a Jeff para conseguir el 4-3 a solo 30 segundos del final y así lograron retener los cinturones.