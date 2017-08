Jeff Hardy se impuso en una batalla real de 15 luchadores en WWE Monday Night RAW y ganó el derecho de retar a The Miz por el título Intercontinental, en el próximo evento No Mercy.



En esta battle royal participaron grandes estrellas de WWE como Big Show, Finn Bálor, Matt Hardy y los secuaces de The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel.



Uno de los mejores momentos de la lucha, ocurrió cuando Jeff Hardy y Finn Bálor tuvieron un mano a mano. El enfrentamiento sacó chispas.

Lamentablemente Finn Bálor no pudo seguir, ya que Bray Wyatt apareció sorpresivamente en el ring y lo sacó de manera ilegal.



Al final de la lucha, Jason Jordan sacó al mismo tiempo a Axel y Curtis, pero fue sorprendido por Jeff Hardy que lo empujó por encima de la tercera cuerda.

De esta forma, Jeff Hardy enfrentará a The Miz por el título Intercontinental en el próximo evento de WWE No Mercy.



Lamentablemente muchos fans de WWE en Latinoamérica no pudieron ver esta lucha en vivo, ya que en Fox Sports 2 trasmitieron en ese momento un resumen de fútbol.