John Cena y su novia Nikki Bella no tuvieron problemas en vencer a James Ellsworth y a Carmella, al realizar un doble 'No me puedes ver', en WWE SmackDown Live.



El 16 veces campeón de WWE, John Cena, y Nikki Bella salieron al ring para enfrentar al peculiar luchador James Ellsworth y Carmella, en la primera lucha del show.



El combate fue reñido entre Nikki y Carmella, pero al momento que Ellsworth debía entrar, se acobardó.



Al momento de entrar tanto él como Carmella fueron castigados con un doble 'Cant you see me', realizado por John Cena y Nikki. Luego cada uno hizo sus llaves más poderosas y acabaron a sus rivales con 'STF.'





John Cena y Nikki Bella celebraron el triunfo con un apasionado beso, cuando The Miz y su esposa Maryse los atacaron sorpresivamente.



Cena y Nikki quedaron fuera de combate producto del brutal ataque. De esta forma 'se calienta' el encuentro que ambas parejas tendrían en Wrestlemania.