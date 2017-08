WWE: John Cena vs. Shinsuke Nakamura EN VIVO ON LINE SmackDown Live. En una lucha de ensueño para los fans, el dieciséis veces campeón mundial John Cena se medirá a la superestrella japonesa Shinsuke Nakamura, esta noche en WWE SmackDown Live (Fox Sports 3, desde las 7:00 p.m.)



John Cena la estrella más famosa de WWE en los últimos tiempos colisionará frente a una de las figuras más importantes del wrestling japones, Shinsuke Nakamura. El encuentro desde ya ha despertado la atención de los fanáticos de la lucha libre.



El ganador del combate entre John Cena y Shinsuke Nakamura se medirá al campeón de WWE Jinder Mahal en una lucha por el título en el próximo evento SummerSlam.



Pero ese no será el único combate esperado esta noche, porque el campeón de los Estados Unidos AJ Styles defenderá su cinturón ante Kevin Owens, en una revancha que despierta gran expectativa.



También se ha anunciado un encuentro entre el ruso búlgaro Rusev y Chad Gable, así que la acción está asegurada en el programa de la marca azul de WWE.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio, y será transmitido por Fox Sports 3 desde las 7 p.m. (hora peruana).