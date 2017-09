WWE Live: Baron Corbin y Rusev llegarán a Lima en noviembre [VIDEO]

Baron Corbin y Rusev, dos de los luchadores más aclamados del universo de la WWE, confirmaron su llegada a Lima como parte de la gira WWE Live, que se realizará el 30 de noviembre en el Jockey Club (Parcela H).



Baron Corbin, quien escalaba posiciones hasta lo más alto del ranking mundial de la WWE, llegará al Perú tras haber interferido en la lucha entre John Cena y Jinder Mahal, el pasado 15 de agosto, momento en que aprovechó para luchar por el campeonato mundial siendo derrotado por Jinder Mahal con un roll-up. Corbin se convirtió de esta manera en el tercer luchador en perder contra Mahal por el título.

Por su parte Rusev, el único luchador búlgaro de la WWE, logró hacerse del reinado del campeonato de los Estados Unidos hasta en dos ocasiones, siendo derrotado por John Cena. Pese a que estuvo con descanso médico a causa de una lesión en el hombro, ha confirmado la llegada a nuestro país para darlo todo en el cuadrilátero.

La lista de superestrellas que llegarían para el WWE Live incluye a AJ Styles, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Becky Lynch, Kevin Owens, Charlotte, Jinder Mahal, Dolph Ziggler, Natalya, The New Day, The Usos, Baron Corbin, Sami Zayn, Naomi, Rusev, Carmella, Tye Dillinger, Sin Cara, Tamina y más.

Con un gran despliegue de luces y sonido el público podrá asistir en vivo a estas increíbles batallas en el cuadrilátero, donde no faltarán las patadas voladoras, llaves letales, suplexes, contralonas y todo lo que hace de la WWE Live un espectáculo memorable.

Las entradas ya empezaron a volar con precios desde 80 soles, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 30 de setiembre. Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro.