WWE Live: Charlotte Flair y Kevin Owens emocionados con espectáculo en Perú [VIDEOS]

La bella Charlotte Flair, hija del dos veces miembro de la WWE Hall of Fame, Ric Flair, formará parte del renovado elenco de superestrellas del mundo del wrestling que llegarán a nuestro país para el gran espectáculo de 'WWE LIVE', el 30 de noviembre en el Jockey Club del Perú.

Charlotte Flair envió un saludo e invitó a todos sus fanáticos a no perderse el evento que reunirá a gigantes como AJ Styles, Randy Orton, Becky Lynch, Shinsuke Nakamura, The New Day, y muchos más.

El canadiense Kevin Owens, cinco veces campeón mundial tras haber ganado el Campeonato Mundial de ROH, tres veces el Campeonato Mundial de PWG y una vez el Campeonato Universal de WWE, también ase animó a mandar saludos a sus fans peruanos.

El Perú se ha convertido en una parada obligatoria para el universo de la WWE. Luchadores, árbitros, así como todo el aspecto técnico, gran despliegue de luces y sonido enmarcarán una noche memorable para el público asistente de estas increíbles batallas en el cuadrilátero que se armará en el Perú.

Las entradas ya empezaron a volar con precios desde 80 soles, con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 15 de julio. Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro.



Precios: incluyen descuento y comisión de Teleticket.

Ringside S/ 750

Campo VIP S/ 500

Palco VIP Occidente / Oriente S/ 360

Palco Occidente / Oriente S/ 230

Tribuna Occidente / Oriente S/ 100

Palco VIP Norte S/ 230

Palco Norte S/ 120

Tribuna Norte S/ 80

Estrado Discapacitados S/ 120



15% de descuento en las entradas para la WWE