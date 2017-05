Dean Ambrose, uno de los favoritos del Universo de WWE, pondrá en disputa su cinturón de campeón Intercontinenal ante la super estrella The Miz, esta noche en WWE Monday Night RAW (7:00 p,m. Fox Sports 2).



Ambrose conquistó el título en enero pasado precisamente ante The Miz, en WWE SmackDown Live, desde aquella oportunidad Miz quiere desquitarse del 'medio lunático'.



Tanto Dean Ambrose como The Miz pasaron de WWE SmackDown Live a WWE Monday Night RAW en el llamado WWE Shake Up Superstar.



La semana pasada en la edición de RAW realizada en Londres, Roman Reigns atacó sorpresivamente a un lesionado Braun Strowman. Esta noche veremos si el 'Monstruo ente hombres' se desquita del 'Perro mayor'.



Esta noche veremos qué pasará con Seth Rollins luego de ser brutalmente atacado por Samoa Joe. 'El Arquitecto' no se quedará tranquilo, aunque su estado de salud no sea el mejor.



WWE Monday Night RAW se llevará a cabo en el Prudential Center de New Jersey. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).