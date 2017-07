Esta noche en WWE Monday Night RAW Roman Reigns, Braun Strowman y Samoa Joe se medirán en una lucha de triple amenaza, antes de enfrentarse a Brock Lesnar, en un combate de cuatro esquinas en SummerSlam.



Pese a que no ha sido programado para luchar, Lesnar será parte del show, por lo que no sería raro que aparezca en medio de la lucha de Reings, Strowman y Joe.



Esta noche también sabremos si Seth Rollins y Dean Ambrose continúan trabajando en equipo, tras derrotar a The Miz y sus secuaces.



Jason Jordan tendrá una aparición en Miz TV, después que se reveló que 'era hijo' del gerente general de RAW, Kurt Angle.



En tanto, Finn Bálor podría cobrar venganza del 'devorador de mundos' Bray Wyatt, tras ser atacado en la pasada edición de WWE Monday Night RAW.



Esta presentación de WWE se llevará a cabo en el PPG Paints Arena de Pittsburgh y será transmitida para toda Latinoamérica, a través de Fox Sports 2 desde las 7 de la noche.