Este domingo se llevará a cabo el gran evento de WWE Money in the Bank, en el que seis superestrellas buscarán ganar la lucha de escalares y obtener el maletín, que garantiza una lucha por el título de WWE.



Los protagonistas de este esperado combate serán el campeón de los Estados Unidos Kevin Owens, 'El fenomenal' AJ Styles. Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Dolph Ziggler.



Muchos fanáticos de WWE ya tienen a su favorito, pero sin duda cualquiera de estas superestrellas tiene los méritos suficientes para quedarse con el maletín.​

Sorpresón por la espalda el que se llevó @JinderMahal anoche. ¿Pasará lo mismo en Money in the Bank? pic.twitter.com/tTPTiy2H6c — WWE España (@WWE_es) 14 de junio de 2017

En otra de las luchas esperados por los aficionados, Randy Orton tendrá la gran oportunidad de recuperar el título de WWE, que actualmente posee Jinder Mahal. Esta vez en su tierra natal de St. Louis.



Esta vez las divas también tendrán la ocasión de competir por el maletín en el banco. Charlotte, Becky Lynch, Natalya, Carmella y Tamina protagonizarán la primera lucha de escaleras en Money in the Bank.



Completan la cartelera de WWE Money in the Bank, los enfrentamientos entre la campeona Naomi y Lana, además del New Day frente a The Usos por los títulos en pareja de SmackDown Live.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo en el Scottrade Center de St. Louis, Missouri y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action del paquete Fox Premiun a las 7 de la noche (hora peruana).