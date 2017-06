El evento de la WWE Money in the Bank es uno de los más esperados por el Universo de la WWE, debido a que determinará quien será el luchador que puede convertirse en el próximo campeón de la WWE.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo este domingo en el Scottrade Center de St. Louis, Missouri a las 7 de la noche (Hora peruana)



Los fanáticos de WWE podrán ver Money in the Bank en vivo y en directo a través del canal Fox Action, del paquete Fox Premiun (DirecTV, Movistar TV, Claro), y en el servicio streaming de WWE Network.​

La lucha principal de esta edición de WWE Money in the Bank será protagonizada por AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinshuke Nakamura y Baron Corbin. Ellos buscarán quedarse con el maletín en el banco para convertirse en el contendiente número 1 al título de WWE.



En otros combates de la noche, el campeón de WWE Jinder Mahal defenderá el cinturón ante Randy Orton y tendremos una lucha de escalera por el maletín entre Charlotte, Becky Lynch, Carmella, Nia Jax y Natalya.