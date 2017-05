El comisionado de WWE SmackDown Live, Shane McMahon, anunció que AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin y Shinsuke Nakamura participarán en la competencia 'dinero en el banco' del evento 'Money in the Bank', el próximo 18 de junio.



En un principio McMahon solo pensaba incluir a cinco de estos luchadores y Kevin Owens se iba a quedar afuera. Incluso 'K.O.' salió sin ser anunciado, pro Shane O'Mac le dijo que no estaba incluido.



Ante esta situación, Owens acusó a Shane McMahon de dejarlo fuera de la lucha de escaleras, ya que sentía celos porque él no pudo derrotar a AJ Styles en Wrestlemania.



Ante esta provocación, 'la nueva cara de los Estados Unidos' fue incluido en la lucha de escalera del evento Money in the Bank, que se realizará el 18 de junio.



Como recordamos el luchador que se quede con el maletín de 'dinero en el banco' automáticamente queda apto para una lucha con el campeón de WWE, que actualmente es Jinder Mahal.