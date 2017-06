WWE Money in the Bank EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE es el evento más esperado de la temporada, porque en el enfrentamiento principal de la noche, seis superestrellas se medirán en una lucha de escalera para determinar quien es el próximo retador del campeón de WWE.



En la lucha de escaleras de esta edición de WWE Money in the Bank, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kevin Owens, Baron Corbin, Sami Zayn y Dolph Ziggler se enfrentarán en busca del maletín.



Minutos antes el campeón de WWE Jinder Mahal defenderá el título ante 'The Viper' Randy Orton, quien tendrá todo el apoyo de su ciudad natal.

En esta edición de WWE Money in the Bank por primera vez tendremos una lucha de escaleras entre mujeres. Charlotte, Becky Lynch, Natalya, Tamina y Carmella buscarán quedarse con el maletín para poder tener derecho a una lucha por el título.



La campeona femenina de SmackDown Live Naomi defenderá su cinturón ante la bella Lana, quien hará su debut como luchadora en WWE Money in the Bank.

En esta edición de WWE Money in the Bank, The New Day tendrá la oportunidad de quedarse con los títulos en pareja de WWE, frente a los actuales monarcas, The Usos.



WWE Money in the Bank se llevará a cabo esta noche en el Scottrade center de Saint Louis, Missouri y será transmitido por Fox Action, del paquete Fox Premium (7:00 p.m.)