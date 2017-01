¿WWE ya no quiere a Ronda Rousey?

La terrible derrota que sufrió Ronda Rousey a manos de Amanda Nunes en el UFC 207, habría terminado con la intensión de los directivos de WWE de integrar a la excampeona de MMA a sus filas.



El comentarista de ESPN Jonathan Coachman, quien trabajó durante años en WWE, respondió en Twitter que ahora ya no hay forma que Rousey llegue a la conocida promotora de lucha libre.



Ello ocurrió cuando le preguntaron qué posibilidades habían para la llegada de Ronda Rousey.



"Lo siento, no hay posibilidad. No podrías traerla en ningún momento. La percepción importa. Esa presentación importó", respondió el periodista.



Ante la insistencia de más twitteros, Coachman explicó las razones por las cuales ya no habría intensión de WWE en contratar a Ronda Rousey.



"Ellos (WWE) no están en el negocio de traer una estrella rota y reconstruirla", argumento 'El Coach.'



En tanto, medios norteamericanos revelaron que esta derrota de Ronda Rousey y no poder recuperar el título, habrían hecho desistir a los McMahon de gestionar la llegada de la rubia peleadora.