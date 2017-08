Randy Orton tendrá la oportunidad de cobrar venganza ante el campeón de WWE Jinder Mahal, esta noche, en una lucha no titular, en WWE SmackDow Live (7:00 p.m. Fox Sports 3).



Después de caer tres veces contra Mahal, Randy Orton no piensa dejar pasar la oportunidad de desquitarse del llamado 'Maharajá moderno'.



Lamentablemente en esta ocasión, el titulo de WWE no estará en juego, pero seguramente 'La víbora' pondrá todo de sí, para acabar con el campeón.



Jinder Mahal recién pondrá en juego su cinturón en SummerSlam ante el japonés Shinsuke Nakamura, mientras que Randy Orton se medirá a Rusev.



Esta noche también veremos un encuentro entre Naomi y la Señorita Money in the Bank, Carmella.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo esta noche en el Air Canadá Center de Ontario y será transmitido a las 7 de la noche por Fox Sports 3 (hora peruana).