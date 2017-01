Los fanáticos de WWE esperan con ansias ver el Royal Rumble del domingo. No solo por mirar a The Undertaker, Goldberg y Brock Lesnar en el mismo ring, sino también porque una o más superestrellas podrían dar la sorpresa, ingresando a esta dura competición.



Por ello te contamos quienes son los luchadores que podrían ingresar al Royal Rumble de 30 peleadores.



1) Finn Bálor.- 'El Rey Demonio' ha estado fuera de los rings por una lesión al hombro derecho. Él iba a ser sometido a pruebas médicas para determinar si podía regresar a la acción.



Los resultados de la prueba a Finmn Bálor aún no han sido revelados.



2) Samoa Joe.- 'La Máquina Samoana de Sumisiones' es uno de los luchadores con grandes posibilidades de ingresar a WWE Royal Rumble. En los últimos días no ha aparecido en NXT y su inclusión entre los luchadores principales de WWE se concretaría este año.



3) Shinsuke Nakamura.- La superestrella japonesa es el actual campeón de NXT y aunque un día antes del WWE Royal Rumble, deberá defender su cinturón ante Bobby Roode, estará tras bastidores durante la Batalla Real de 30 luchadores.



4) Kenny Omega.- Después de la gran lucha que tuvo en Japón frente a Kazuchika Okada, todos quieren ver al canadiense en WWE.



Omega se ha encargado de afirmar que no estará en el Rumble y que volverá a New Japan Pro Wrestling, sin embargo aún no ha firmado la renovación de su contrato.



5) Kurt Angle.- 'El héroe olímpico' será inducido al Salón de la Fama de la WWE, por ello no sería descabellado verlo en el Royal Rumble, sin embargo Angle ya ha dicho que no estará en la Batalla Real.



Pese a sus declaraciones el medallista olímpico canceló la participación que tenía como comentarista en un evento independiente, que se iba a realizar un días antes del Rumble.



6) Triple H.- 'The Game' sorprendió a todos ingresando al Royal Rumble 2016 con el número 30. Esta vez el esposo de Stephanie McMahon a estado fuera de los rings mucho tiempo y aún tiene que resolver algunos asuntos con Seth Rollins.

Triple H wins the Royal Rumble pic.twitter.com/fC4Xtu9RMd — Riz (@johncenaAm) 30 de diciembre de 2016



7) Diamond Dallas Page.- Los rumores que indican que DDP ingresará al Salón de la Fama de WWE son fuertes y Dallas Page ya regresó en el Royal Rumble 2015. Por ello no sería anda extraño verlo en la Batalla Real.



WWE Royal Rumble se llevará a cabo este domingo en el Alamodome de San Antonio, Texas. El evento será transmitido por Fox Action a las 7 p.m. (Hora peruana).