Ya solo faltan pocos días para el gran evento WWE Royal Rumble de este domingo, la expectativa entre los fans crece por saber quién será el ganador de la batalla real de 30 luchadores que ganará y conseguirá una pelea por el titulo mundial (o universal) en Wrestlemania.



En esta lista te contamos quienes fueron los luchadores que salieron victoriosos en las diez últimas ediciones de WWE Royal Rumble.



WWE Royal Rumble 2016: 'The Game' Triple H ganó esta Batalla Real, que a diferencia de años anteriores, tenía al campeón de entonces Roman Reigns defendiendo su titulo ante los otros 29 competidores.



Pese a esta condición, Triple H peleó precisamente a Reigns en Wrestlemania 32, donde perdió el máximo cinturón de WWE.



WWE Royal Rumble 2015: Roman Reigns eliminó a Rusev y ganó la Batalla Real. Para esta ocasión 'El imperio Romano' recibió la ayuda de The Rock.



Con esta victoria, Reigns desafío al campeón Brock Lesnar en Wrestlemania 30, pero al final el ganador del titulo fue Seth Rollins, que aprovechó su maletín de 'dinero en el banco.'





WWE Royal Rumble 2014: 'El animal' Batista regresó a WWE y se llevó el triunfo en la lucha de 30 peleadores, al eliminar a Roman Reigns.



Batista fue a Wrestlemania y enfrentó en una triple amenaza al campeón Randy Orton y a Daniel Bryan, quien finalmente triunfó en el combate.



WWE Royal Rumble 2013: John Cena ganó su segundo Rumble sacando del ring a Ryback, obteniendo así el boleto para la 'vitrina de los inmortales.'



En Wrestlemania 29, Cena enfrentó al campeón The Rock y lo despojó del cinturón de WWE.



WWE Royal Rumble 2012: 'El guerrero celta' Sheamus hizo historia al eliminar a Chris Jericho y ganar la lucha de 30 peleadores.



Sheamus fue a Wrestlemania y venció al campeón de ese entonces, Daniel Bryan.



WWE Royal Rumble 2011: 'El Patrón' Alberto del Río fue el ganador de esta edición de la Batalla Real, al sacar del ring a Santino Marella. Con este triunfo el mexicano fue a Wrestlemania, pero cayó ante Edge.



WWE Royal Rumble 2010: En su regreso después de una lesión, Edge ganó su único Rumble en el 2010. 'La superestrella de categoría R' salió en el puesto 29 y sacó del ring a John Cena.



Edge fue a Wrestlemania, donde perdió la pelea por el título ante Chris Jericho.



WWE Royal Rumble 2009: 'La víbora' Randy Orton sacó a Triple H y venció en la Batalla Real, pero 'The Game' se cobró la revancha en Wrestlemania al retener el título de la WWE.



WWE Royal Rumble 2008: John Cena sacó del ring a Triple H y así ganó su primer Rumble. A diferencia de otros años, esta vez no retó al campeón en Wrestlemania, sino en el evento No Way Out.



Lamentablemente para Cena, su archirrival Randy Orton fue descalificado y no pudo obtener el cinturón.



WWE Royal Rumble 2007: Este fue la primera Batalla Real que tuvo a The Undertaker como ganador. El enterrador eliminó a Shawn Michaels y fue a Wrestlemania como retador al titulo.



The Undertaker venció a Batista, aumentó su racha a 15-0 y se coronó campeón nuevamente.