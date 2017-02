'El Arquitecto' Seth Rollins reapareció en WWE Monday Night RAW, tras la paliza que dio Samoa Joe y aseguró que enfrentará a Triple H en Wrestlemania.



En medio de una ovación del publico de Green Bay, Seth Rollins salió en muletas al ring para una entrevista con el presentador Corey Graves.



Un acongojado Seth Rollins anunció que los médicos le confirmaron que no podría recuperarse a tiempo de su lesión y no llegará a Wrestlemania.





En ese momento apareció Triple H, acompañado por Samoa Joe. 'The Game' le dice al 'Arquitecto' que mejor no se aparezca en Wrestlemania si sabe lo que le conviene.



Pero ello no intimidó a Rollins, quien aseguró que llegará a WWE Wrestlemania para enfrentar a Triple H, aunque 'sea lo último que haga'.