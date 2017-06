Luego de la controversial victoria de Carmella en Money in the Bank, esta noche en WWE SmackDown Live tendremos una revancha de esta lucha de escalera (7:00 p.m. Fox Sports 3).



Carmella recibió el maletín de dinero en el banco de manos de James Ellsworth en Money in the Bank, por eso el gerente general de WWE SmackDown, Daniel Bryan, dispuso esta revancha.



Así, volverá a enfrentarse a Charlotte, Becky Lynch, Natalya y Tamina, en la segunda lucha en escalera femenina de la historias.



Esta noche también en WWE SmackDown Live, la campeona Naomi le dará una revancha a Lana, luego de derrotarla en Money in the Bank.



También veremos un nuevo enfrentamiento entre Sami Zayn y el 'Señor dinero en el banco' Baron Corbin, además Zack Ryder y Mojo Rawley se medirán a los campeones The Usos.



SmackDown Live se llevará a cabo esta noche en el Valley View Casino Center de San Diego, California y será transmitido desde las 7 de la noche por Fox Sports 3.