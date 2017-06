WWE SmackDown Live: Kevin Owens vs. Shinsuke Nakamura EN VIVO

WWE SmackDown Live EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE, esta noche se llevará a cabo desde Rochester, Nueva York, y tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre el campeón de los Estados Unidos, Kevin Owens, y la superestrella del Japón, Shinsuke Nakamura.



La semana pasada Kevin Owens recibió la famosa patada 'Kinshasa' de Nakamura, en un enfrentamiento en parejas. Por ello esta noche será la gran oportunidad de cobrarse la revancha.



Hasta el momento, Shinsuke Nakamura se encuentra invicto en WWE SmackDown Live, pero no cabe duda que Kevin Owens es una seria amenaza para 'El Artista'.



Esta noche en WWE SmackDown Live también tendremos una revancha entre AJ Styles y Dolph Ziggler. 'El Fenomenal' no quedó nada contento ante la derrota sufrida a manos del 'presumido de la Florida' y busca el desquite.



También ha sido programado para esta noche el debut de 'The New Day' en el programa de la 'marca azul', ante un rival por definir.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo desde las 7 de la noche en el Blue Cross Arena de Rochester, New York y será transmitido para Latinoamérica por Fox Sports 3.