WWE SmackDown Live nos traerá esta noche un gran enfrentamiento como previa al evento WWE Money in the Bank de este domingo: Las superestrellas favoritas del Universo WWE AJ Styles, Baron Corbin y Sami Zayn se enfrentarán a los mayuyeros de Kevin Owens, Dolph Ziggler y Baron Corbin.



Estos seis luchadores serán los protagonistas de la lucha de escaleras para recoger el maletín de dinero en el banco el domingo en WWE Money in the Bank, pero hoy tendrán que hacer equipo para enfrentarse en un encuentro de tres contra tres.



Esta será una gran oportunidad para ver en acción a Nakamura ante Corbin y Styles frente a Owens.



Esta noche también en SmackDown Live, el campeón mundial de WWE Jinder Mahal tendrá una confrontación con Randy Orton para calentar el encuentro de revancha que tendrán en WWE Money in the Bank.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo esta noche en el Smoothie King Center de New Orleans en Louisiana y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Sports 3.