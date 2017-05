Esta noche en WWE SmackDown Live, cinco superestrellas de la división femenina se enfrentarán para determinar quién será la retadora de la campeona del programa de la 'marca azul' Naomi.



Charlotte, Becky Lynch, Tamina, Natalya y Carmella se enfrentarán en una lucha de cinco, que determinará a la próxima retadora de Naomi.



Charlotte y Becky Lynch parten como las favoritas, pero las miembros del 'Comité de bienvenida' no se quedarán atrás en su intento de ser la contendiente número 1.



En esta edición de WWE SmackDown Live veremos al campeón de WWE, 'El maharaja' Jinder Mahal comentar que tiene que decir sobre la lucha de revancha contra Randy Orton en Money in the bank.



Los fans de 'The Viper' esperan que Orton participe esta noche en el programa y le dé su merecido al flamante campeón de WWE.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo esta noche en el Phillips Arena de Atlanta y será emitido para todo Latinoamérica por Fox Sport 3 a las 7 de la noche (hora peruana).